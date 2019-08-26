Haftalık burç yorumları 26 Ağustos - 1 Eylül: Burçları bu hafta neler bekliyor?

26.08.2019 07:21

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 26 Ağustos - 1 Eylül haftalık burç yorumları

26 AĞUSTOS - 1 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Haftanın ilk yarısı günlük rutinler veya sağlık konuları ön plana çıkabilir. İkinci yarısında bekarlar aşka, çocuğu olanlar ise; çocuğuna daha çok vakit ayırabilirler. Ani olarak gelecek fırsatla kazancınız artabilir. Ancak umulmadık bir ek masraf da çıkabilir. Baş ve bağırsak sağlığına dikkat.

BOĞA : Bekarlar sevgilisine, evliler çocuğuna odaklanabilirler. Hobiler ve sanatsal etkinlikler ön plana çıkabilir. Duygu ve düşünce uyumuyla hareket edebilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgili bir yenilenme yapabilirsiniz. Geçmişten gelen bazı yaralar, yeniden gündem olabilir. Haftanın şanslılarındansınız.

İKİZLER : Aile ve ev konularına yoğunlaşabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız iyilik ve çalışmaların karşılığını aniden alabilirsiniz. Arkadaş çevreniz tarafından üzücü olaylara maruz kalabilirsiniz. Bekarlar için ani bir aşk fırsatı çıkabilir. Evlilerise; çocuk konularında güzel gelişmeler yaşayabilirler.

YENGEÇ : Kardeş ve yakın arkadaşlarınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeteneklerinizi ön plana çıkararak, istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Haftanın şanslı burçlarındansınız. Özellikle bazı emekler ve iyiliklerinizin karşılığını bu hafta alabilirsiniz. Bizden ziyade, biraz ben demeniz gereken bir hafta.

ASLAN : Çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz ve kalıcı maddi değerlere dönüştürebileceğiniz bir hafta. Yurt dışı, hukuk ve eğitim konularında canınızı sıkacak ani gelişmelere dikkat etmenizde yarar var. Her anlamda kadınlardan destek alabilirsiniz. Aynı zamanda iç sesinize güvenebilirsiniz.

BAŞAK : Burcunuzda yılda bir kez gerçekleşen yeniay bu hafta. Yeniay anındaki gökyüzü enerjileri oldukça iyi ve her anlamda güzellikler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda istediğiniz kalıcı değerleri oluşturabilirsiniz.Kadın arkadaşlarınız tarafından desteklenebilirsiniz. Umulmadık masraf çıkabilir.

TERAZİ : Oldukça sosyal olabileceğiniz bir hafta. Miras, ek kazanç ve kredi konularında ani fırsatlar çıkabilir. Evlilik ve ortaklıklarda geçmişten beri devam eden problemler aniden patlama noktasına gelebilir. Ancak, olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.

AKREP : Kariyerinize ve statünüze odaklanabilirsiniz. Kardeş ve yakın çevrenizde devam eden sorunlara; eşinizden de gelecek destekle, kalıcı çözümler bulabilirsiniz. Uzak yerlere yolculuk veya eğitim konularına yönelmek ruhunuza iyi gelebilir. Çocuk veya sevgilinizle ani krize dikkat.

YAY : Hukuk, eğitim, yolculuk veya yurt dışı konuları ön planda olabilir. Bu konular yüzünden aile içinde fikir ayrılığı çıkabilir. İkilemli konularda doğru iletişimle çözüm fırsatı mevcut. Çocuk sahibi olmak isteyenler,mutlu haber alabilirler. Bekarlar ise; yolculuk sırasında yeni bir sevgili bulabilirler.

OĞLAK : Ek gelir, ödeme, kredi ve miras, ameliyat olayları söz konusu. Oluşan yeniay ile bu konulardaki sorunları kalıcı bir şekilde çözebiirsiniz. Bu da dıştan bile oldukça pozitif görünmenize ve enerjinizin yükselmesine sebep olabilir. Başkalarının ne düşüneceğini fazlaca kafanıza takabilirsiniz.

KOVA : Evlilik ve ortaklı işler haftanın ana teması. Eş veya ortağınız nedeniyle maddi kayba uğrayabilirsiniz. Ailenizden kadınların desteğini alabilirsiniz. Geçmişten gelen problemlere; radikal bir bakış açısı geliştirerek ve yakın çevrenizin desteğini de yanınıza alarak çözüm üretebilirsiniz.

BALIK : Sağlık konuları ön plana çıkabilir. Özellikle barsak ve baş bölgesinde ani sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak haftanın ikinci yarısında bu rahatsızlığı kalıcı olarak atlatabilirsiniz. Kariyerdeki can sıkıcı olayları, ailenizden kadınların desteğiyle aşabilirsiniz. Gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz.