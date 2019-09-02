Haftalık burç yorumları 2-8 Eylül: Burçları bu hafta neler bekliyor?

02.09.2019 02:48

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 2-8 Eylül haftalık burç yorumları...

2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Sağlık, spor aktiviteleri ön planda olabilir. Yanlış anlamalardan kaynaklı olarak; iş ortamında, sizden üst pozisyondaki kişiyle sorun yaşayabilirsiniz. Yeniay etkisiyle, sorumluluk aldığınız konularda kalıcı değerler yaratabilirsiniz. Gayrimenkul ve aile konularında da şanslı etkiler mevcut.

BOĞA : Bekarlar için aşk, evliler için çocuk, herkes için de yaratıcılık ve sanatsal faaliyetler haftanın ana teması. Bazı konularda hayal kırıklığı ve yanılmalar söz konusu olabilir. Ancak yeniayın güzel etkileri ile; sorumluluk alınan ve emek verilen konularda istediğiniz noktaya gelmeniz mümkün.

İKİZLER : Aile, ev, arsa gibi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Yeniay etkisiyle ev, arsa vb. alabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren ve sanatsal işlerden kazanç sağlayanlar için başarı gelebilir. Ancak; daha farklı sektörde çalışanlardan bazıları işten ayrılabilirler. Kadınlarla yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ : Kardeş ve yakın çevrenizle bolca vakit geçirebilir, kısa bir yolculuğa çıkabilir, elektronik cihaz veya araba vb. alabilirsiniz. Bazıları işten ayrılmak zorunda kalabilirler. Eşiniz veya ortağınız ile bir süredir devam eden sorunlarınıza yakın çevrenizden alacağınız destekle kalıcı çözüm bulabilirsiniz.

ASLAN : Maddi ve öz değer konuları haftanın teması. Çalışıp emek verdiğiniz işlerde, elde edeceğiniz ani fırsatlar sayesinde; istediğiniz derecede kalıcılık sağlayabilir, güzel başarılar elde edebilirsiniz. Kız kardeş veya yakın kız arkadaşınızla anlaşmak zor olabilir. Hafta sonu kendinize daha çok odaklanabilirsiniz.

BAŞAK : Hafta başında dışa dönük, perşembe gününden itibaren ise; daha içe dönük bir ruh haline girebilirsiniz. Uzun süredir sevdiği olan, bekar başaklar evlilik kararı alabilirler. Çocuklarıyla ilgili sorunları olanlar da; sorunlara kalıcı çözüm bulabilirler. Kadınlarla ilgili ufak hayal kırıklıkları olabilir.

TERAZİ : Hafta başında genel anlamda iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Çarşambadan itibaren ise; sosyal ortamlarda, arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Aile ve ev konularında bir süredir devam eden problemleri kökten çözebilirsiniz. Bekarlar, duygusallıkla yanılarak yanlış biriyle aşka düşebilirler.

AKREP : Hayattaki konumunuza odaklanabilirsiniz. Çarşambadan itibaren ise; ektiklerinizi biçeceğiniz güzel bir dönem. Bekarlar aşk ilişkilerinde hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Kardeş ve yakın çevrenizden destek alarak; hukuk, eğitim, yurt dışı ile ilgili konulardaki sorunlara çare bulabilirsiniz.

YAY : Yurt dışı, hukuk ve eğitim konuları haftanın teması. Bu konulardaki olayları abartma meylinde olabilirsiniz. Ancak; geçmişte yaptığınız bazı maddi yardımlar sayesinde, bir süredir kazançlar konusunda devam eden sorunlarınızı çözebilirsiniz. Bu bulacağınız ek gelir veya kredi vb. ile olabilir.

OĞLAK : Ödemeler, kredi, miras, ameliyat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Duygu anlamında ise; hayatta olabileceğiniz en üst konuma gelme isteğinizin yüksek olduğu bir hafta. Sorumluluk aldığınız konulardaki hakedişlerinizi alarak; kalıcı ortaklı işlere girebilir veya evliliğe adım atabilirsiniz.

KOVA : Ortaklı işler veya evlilikle ilgili olaylara yoğunlaşabilirsiniz. Devam eden sağlık sorunlarınız varsa iyileşebilirsiniz. Eğer psikolojik olarak depresyondaysanız da; evcil bir hayvan sahiplenmeniz, kalıcı bir şekilde iyileşmenize vesile olabilir. Maddi anlamda ise, oldukça şanslısınız.

BALIK : Günlük rutinlerin yoğun olacağı bir hafta. Yakınınızdabulunan ve ortalığı karıştırmayı seven bir kadının etkisinden çıkmayı başararak ve sosyal çevrenizin de desteğiyle; geçmişten gelen problemleri çözebilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkarmanız ve biraz da ben demenizin tam zamanı.