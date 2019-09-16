Haftalık burç yorumları 16-22 Eylül: Burçları bu hafta neler bekliyor?

16.09.2019 06:27

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 16-22 Eylül haftalık burç yorumları...

16-22 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Kariyer hayatınızda, sizden üst pozisyondaki kadınlarla sorun yaşayabilirsiniz. Ancak öfke kontrolü yapmayı başarabilirseniz, sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Sindirim sisteminize dikkat etmenizde yarar var. Yurt dışı, hukuk, yolculuk ve eğitim konularında ise; şanslı etkiler devrede.

BOĞA : İçe dönük bir ruh halinde olabilirsiniz. Duygularınızı iyi yönetebilirseniz, eşiniz veya ortak iş yaptığınız insanlarla orta yolu bulabilirsiniz. Bu hafta uzun süredir emek verdiğiniz konuların, meyvelerini toplamaya başlayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında, çocuk veya aşk konuları öne çıkabilir.

İKİZLER : Arkadaşlarınızdan aldığınız ilhamla, doğru stratejiyi geliştirerek ve çalışarak, kazancınızı artırabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında; aile, ev, gayrimenkul konuları önem kazanabilir. Düşündükleriniz ve hareketleriniz yanlış anlaşılabilir. Özveriyle emek verdiğiniz konularda başarı gelebilir.

YENGEÇ : Bu hafta hislerinize güvenerek, her konuda kendi şansınızı artırabilirsiniz. Ortağınız veya eşinizle olan ilişkilerinizde; fazla özveri yerine, biraz da kendinizi düşünmeniz yararınıza olabilir. Haftanın ikinci yarısında hayal ettiğiniz konuma kavuşabilir veya istediğiniz yere seyahat edebilirsiniz.

ASLAN : Hafta başında kardeş ve yakın çevre, hafta sonuna doğru ise, maddi değerler ön plana çıkabilir. İç sesinizi dinleyerek hareket ederseniz, isteğinize ulaşabilirsiniz. Hafta sonuna doğru bereketiniz artabilir. Kandırılma, yanılma, hayal kırıklığına uğrama riskine dikkat etmeniz gereken bir dönem.

BAŞAK : Kendinize ve dış görünüşünüze odaklanabilirsiniz. Gelir-gider dengesini sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak; kalbinizi koyarak emek verdiğiniz işlerin neticesini alabilirsiniz. Yaptığınız hatalar veya sorumluluğunu almadığınız konuların da, sonucunu yaşamak zorunda kalabilirsiniz.

TERAZİ : İçe dönük olabilir ve geri planda kalmak isteyebilirsiniz. Hatta yalnız kalmak iyi gelebilir. Bazı anlaşmalarınız son anda bozulabilir. Kardeş veya yakın arkadaşınızın desteği size moral verebilir. Kendini evliliğe adayanlar devam ederken; sorumluluklardan kaçanların evlilik veya ortaklığı bitebilir.

AKREP : Sosyal olacağınız bir hafta. Kadınlarla, maddi konular nedeniyle ani bir sorun yaşayabilirsiniz. Ancak eşiniz veya ortağınızın destek olmasıyla sorunu çözebilirsiniz. Kazançlarınızın artacağı ve bereketli bir dönem olabilir. Bu hafta İlahi korumanın en yüksek olduğu burç sizsiniz.

YAY : Hafta genelinde; eğitim, hukuk, yolculuk konuları öne çıkabilir. İş konusunda duyguları bir kenara bırakmalı ve kadın iş arkadaşlarınızla iyi anlaşmak için çaba göstermelisiniz. Yanlış kararlar alabilir, kandırılabilirsiniz. Eşinizle anlaşmak bu hafta oldukça zor olabilir. Sakin olmakta yarar var.

OĞLAK : Ödemeler, kredi, miras, ameliyat gibi konular haftanın teması olabilir. Kariyer konusunda sorumluluklarını layıkıyla yerine getirenler, bir anda yıldız gibi parlayarak, istedikleri konuma gelebilirler. Haftanın ikinci yarısında; eşler arasında geçmişten günümüze gelen sorunlar, canınızı sıkabilir.

KOVA : Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler ve estetik dokunuşlar yaptırabilirsiniz. Bu hafta istediğiniz güzel sonucu alabilirsiniz. Ortaklı işlerinizde yanılma riskiniz yüksek olsa da; sonuç itibarıyla, sizin için iyi olan kararı verme şansınız yüksek. İnisiyatif alarak, biraz ben deyip, sahneye çıkma zamanı.

BALIK : Arkadaş çevrenizden onay alamasanız da, kendinizi adadığınız ortaklık veya evlilik konularında güzel adımlar atabilirsiniz. Hafta sonuna doğru karar vermekte zorlanabilir, duygu-mantık dengesini kuramayabilirsiniz. Enerji olarak başka hissedip, dışarıya bunu farklı yansıtabilirsiniz.