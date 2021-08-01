Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıkıp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıkıp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan G. (48) idaresindeki 55 AUZ 76 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada araç sürücüsü İrfan G. ve Yaşar A. (64) yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı