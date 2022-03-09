Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı - Haberler

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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Sezgin - Güncel
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Altıok'un kullandığı 49 E 3703 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada  ürücü Abdulkadir Altınok ve araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Güncel

Şanlıurfa, Kaza, Güncel, Haberler

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