Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı Malatya'da sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gönültaş Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 44 BF 101 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkarak bölgede bulunan DSİ'ye kanalına düştü. Kazada demir korkuluklarla kanal arasına sıkışan aracın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücünün itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği kazayla ilgili İnceleme başlatıldı.

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı

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