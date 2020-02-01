Hadise'nin iç çamaşırsız görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Son günlerde 'kalçalı' paylaşımıyla gündeme gelen Hadise, paylaştığı videosu ile sosyal medyayı salladı. Bir derginin kapak çekimi sırasında kaydedilen görüntüleri Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcının paylaşımı dakikalar içerisinde 1 milyonun üzerinde izlendi.
Yaptığı her paylaşım ve attığı her adımla gündemden düşmeyen Hadise, Instagram hesabından paylaştığı videosu ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.
1 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ
Bir derginin kapak çekimi sırasında kaydedilen görüntü, Hadise'yi yine magazin gündeminin tam ortasına yerleştirdi. Güzel şarkıcının paylaşımı dakikalar içerisinde 1 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi.
MONTU ATIP, KALÇASINI GÖSTERDİ
Öte yandan, cesur kıyafetleri ve paylaşımlarıyla hem destek hem de tepki alan Hadise, geçtiğimiz günlerde 'kalça estetiği yaptırdı' iddialarına çektiği video ile yanıt vermişti.
Önce ayna önünde mayosu ile dans eden Hadise, daha sonra arkasını döndü ve üzerindeki montu attı.