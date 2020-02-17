Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte olduğu konuşulan popçu, aşkını bir kez daha ele verdi.
Her paylaşımıyla gündem olmayı başaran popçu Hadise'nin, bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış, o köpeğin Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu iddia edilmişti. O detay üzerine Hadise ve Yıldırım'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü.
YİNE KÖPEKLİ PAYLAŞIM
Son olarak Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilen köpek ile yeni bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan popçu, aşkı bir kez daha ele verdi.
Haber Videosu: Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
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