Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
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Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte olduğu konuşulan popçu, aşkını bir kez daha ele verdi.

17.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:58
Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi

Her paylaşımıyla gündem olmayı başaran popçu 'nin, bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış, o köpeğin Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu iddia edilmişti. O detay üzerine Hadise ve Yıldırım'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

YİNE KÖPEKLİ PAYLAŞIM

Son olarak Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilen köpek ile yeni bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan popçu, aşkı bir kez daha ele verdi.


Haber Videosu

: Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
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