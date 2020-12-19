Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde sürpriz gelişme
10 aylık as¸klarını geçtiğimiz günlerde noktalayan s¸arkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'dan gu¨zel haber geldi. 2020 yılına damga vuran çifti, oyuncu Seda Bakan'ın barıştırdığı iddia edildi. İşte detaylar...
Posta'nın iddiasına göre; Ayrılık sonrası ilk gu¨n Hadise'ye ulas¸amayan Kaan Yıldırım, bu as¸kın mimarı olan Seda Bakan'in devreye girmesiyle Hadise ile mesajlas¸maya, aradaki buzları eritmeye bas¸ladı.
GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER
15 Aralık'ta elinde c¸ic¸ekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti. Popc¸unun go¨nlu¨nu¨ aldı. Geceyi birlikte gec¸irdiler. U¨nlu¨ s¸arkıcı, ertesi gu¨n 33 yas¸ındaki oyuncunun evine do¨ndu¨.
ARTIK FEVRİ DAVRANMAYACAKLAR
C¸ift bir daha fevri davranmama ve ufak olay sonrası ilis¸kileri hakkında alelacele ac¸ıklama yapmama kararı aldı.
Kaynak: Snob Magazin