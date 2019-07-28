Hadise transparan kıyafetiyle yaptığı dansla gündeme oturdu

Hadise transparan kıyafetiyle yaptığı dansla gündeme oturdu

Cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, Reymen'in Ela şarkısı eşliğinde transparan kıyafetiyle yaptığı dansla Twitter'da TT oldu.

Paylaşımları ve söylemleriyle sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez de ünlü YouTuber Reynmen'in 'Ela' isimli şarkısıyla yaptığı dansla olay yarattı.

1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Hadise, Reynmen'in kısa süre içinde milyonlarca izlenen şarkısı Ela eşliğinde çektiği mini kliple dikkatleri üstüne çekti. Hadise'nin, transparan kıyafetiyle kamera karşısına geçip cesur dansını takipçileriyle paylaştı. Başarılı şarkıcının videosu 1 milyonun üzerinde izlendi.

GÜNDEME OTURDU

Hadise, mini klibini "Alsam mı bi dal dudaklarından" notunu düştü. Klip, kısa sürede Twitter gündemine oturdu. Hadise daha önce de yine Reynmen'in 'Derdim Olsun' şarkısı için kısa bir klip çekmişti.

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