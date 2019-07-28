Hadise transparan kıyafetiyle yaptığı dansla gündeme oturdu
Cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, Reymen'in Ela şarkısı eşliğinde transparan kıyafetiyle yaptığı dansla Twitter'da TT oldu.
Paylaşımları ve söylemleriyle sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez de ünlü YouTuber Reynmen'in 'Ela' isimli şarkısıyla yaptığı dansla olay yarattı.
1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
Hadise, Reynmen'in kısa süre içinde milyonlarca izlenen şarkısı Ela eşliğinde çektiği mini kliple dikkatleri üstüne çekti. Hadise'nin, transparan kıyafetiyle kamera karşısına geçip cesur dansını takipçileriyle paylaştı. Başarılı şarkıcının videosu 1 milyonun üzerinde izlendi.
GÜNDEME OTURDU
Hadise, mini klibini "Alsam mı bi dal dudaklarından" notunu düştü. Klip, kısa sürede Twitter gündemine oturdu. Hadise daha önce de yine Reynmen'in 'Derdim Olsun' şarkısı için kısa bir klip çekmişti.
YORUMLAR (14)
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Namuslu giyinmek namuslu yaşamak çok önemliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bakmamakta cok onemlı nıye bakıyorsun o zaman bu sayfaya gelıp1 1 Yayından Kaldır
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BUNUNKADAR HEVESLISINI GORMEDIM HERYERINI GOSTERME HEVESLISICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Toplum kafayi siyirmisCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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SENNN2 Yayından Kaldır
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suriyeliler kardeşimiz falan değildir, boşa yazmayın. . . .Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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Belki güzeldir diye bakıyorum ama bundan sonra bu kadınla göz zevkimi bozmak istemiyorum . . .Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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suryeliyi kardeşi olarak görenler evine alsında allah adına 1 hafta muhacirlik yapsın sonra kardeşin mi olur karınmı kocanmı olur bzi orası ilgilendirmez. Türkün türkten başka dostu yokturCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Zavallı. . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Kafa iyi...Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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