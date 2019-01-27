Hadise, Transparan Kıyafetiyle Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Hadise, Transparan Kıyafetiyle Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye yarışmasında giydiği transparan ve cesur kıyafetiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcı O Ses Türkiye yarışmasında giydiği kıyafet ile bazı takipçilerinden tam not alırken bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü şarkıcı Hadise O Ses Türkiye finali öncesi sosyal medya hesabından final günü giyeceği kıyafeti sosyal medya üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Hadise'nin bazı takipçileri tarafından ise fazla cüretkar olduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

"ÇOLUK ÇOCUK İZLİYOR BU YARIŞMAYI"

Hadise'nin kıyafetini eleştiren bir takipçisi Hadise'nin fotoğrafına, "Ya bu nasıl kıyafet çoluk çocuk izliyor bu yarışmayı ayıp denen bir şey var." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hadise yarışmacısına iş görmeyince oy almak için transparan giyinmeyi tercih etti galiba." yorumunu yaptı. Hadise'nin kıyafetini beğenen bir takipçisi ise, "Gerçekten çok yakışmış. Fiziğin kusursuz Hadise." yorumunu yaptı.

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