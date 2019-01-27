Hadise, Transparan Kıyafetiyle Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye yarışmasında giydiği transparan ve cesur kıyafetiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı O Ses Türkiye yarışmasında giydiği kıyafet ile bazı takipçilerinden tam not alırken bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Ünlü şarkıcı Hadise O Ses Türkiye finali öncesi sosyal medya hesabından final günü giyeceği kıyafeti sosyal medya üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Hadise'nin bazı takipçileri tarafından ise fazla cüretkar olduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
"ÇOLUK ÇOCUK İZLİYOR BU YARIŞMAYI"
Hadise'nin kıyafetini eleştiren bir takipçisi Hadise'nin fotoğrafına, "Ya bu nasıl kıyafet çoluk çocuk izliyor bu yarışmayı ayıp denen bir şey var." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hadise yarışmacısına iş görmeyince oy almak için transparan giyinmeyi tercih etti galiba." yorumunu yaptı. Hadise'nin kıyafetini beğenen bir takipçisi ise, "Gerçekten çok yakışmış. Fiziğin kusursuz Hadise." yorumunu yaptı.
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İstesem verir mi acaba?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Makyaja bak. Buna sürülen boyayla 3 oda 1 salon evi boyarım valla.Cevap Yaz 6 1 Yayından KaldırDUNYA: Hahaha guzel cevap cimbomYayından Kaldır
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Zavallı acaba inançları varmı.yazıkCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Bu kadın şaşırmış şaşırmasına ama, çoluk çocuk izliyor diyeceğinize, zihinleri i zehirleyen bu yarışma kisvesi altında insanların duygularını sömüren ve sadece yarışmayı düzenleyenin kazandığı bu gereksiz yarışmayı izlettirmeyin.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır