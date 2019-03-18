Hadise, Sıfır Makyaj Paylaşımıyla Şaşırttı

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

"KENDİNDEN MUTLU OL"

Hadise yaptığı paylaşıma; "Makyajlı veya makyajsız kendini sev, kendinden mutlu ol" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan Hadise'nin fotoğrafını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

İBRAHİM TATLISES'TEN İLTİFAT GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yine makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise'ye, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Çok güzel zaten güzeldi." yorumunu yapmıştı.