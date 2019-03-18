Hadise, Sıfır Makyaj Paylaşımıyla Şaşırttı
Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, sıfır makyajlı fotoğrafıyla şaşırttı.
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.
"KENDİNDEN MUTLU OL"
Hadise yaptığı paylaşıma; "Makyajlı veya makyajsız kendini sev, kendinden mutlu ol" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan Hadise'nin fotoğrafını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
İBRAHİM TATLISES'TEN İLTİFAT GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde yine makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise'ye, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Çok güzel zaten güzeldi." yorumunu yapmıştı.
YORUMLAR (13)
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utanma duygusunu yitirmiş zavallı,,bu gidişle cehenneme postu serecek haberi bile yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Biz yabancı ülkeden gelen olursa iyi ya da kötü güzel yada çirkin fark etmez meşhur etmeyi severiz, ses desen ses yok fizik desen fizik yok nasıl bir çelişki yaşıyor memleketimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Harikasın aşkım her halinleCevap Yaz Yayından Kaldır
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makyaj yapınca güzel derler asıl yüzüne geline ıyy çirkin derler evet malesef ki çirkinmişCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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her türlü çok çirkin bir kadın bu.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır