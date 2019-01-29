Hadise, O Ses Türkiye'nin Finalinde 22 Bin TL Değerinde Kıyafet Giydi
O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Hadise, yarışmanın final gününde giydiği kombin için 22 bin TL ödedi.
Geçtiğimiz gün final yapan O Ses Türkiye yarışmasında birinci olan yarışmacının yanı sıra jüri üyesi Hadise ve Seda Sayan'ın şıklığı dikkat çekti. Hadise'nin final kombini için 22 bin TL harcadığı ortaya çıktı.
FİNAL KOMBİNİ 22 BİN TL
Bir süre önce modacı kardeşiyle yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin final gününde giydiği kombin için 22 bin TL ödedi.
KESENİN AĞZINI AÇTI
Hadise, Dolce&Gabbana markalı transparan bluz için 3,895 TL, Gucci marka pantolon için 12,985 TL, Alaia marka bantlı ayakkabısı içinse 4,900 TL ödedi.
ŞIKLIĞIYLA DAMGA VURDU
Seda Sayan O Ses Türkiye finalinde pembe bir elbise tercih etti. Sayan'ın şıklığının değeri ise henüz bilinmiyor.
YORUMLAR (36)
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birileri böyle birileride asgari ücretle yaşamaya çalışır gelir adaleti neredeCevap Yaz Yayından Kaldır
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rezillerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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az ödemiş bence 222 bin ödese daha iyiydi, MARKA MODA DİYE SÖMÜRÜYORLAR İNSANLARICevap Yaz Yayından Kaldır
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Reklamdır onun sayesinde satış yapacaklar elbiseyiCevap Yaz Yayından Kaldır
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elbise onu giymiş gibiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır