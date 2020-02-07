Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden Hadise, yine çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye çekimlerinde giydiği dekolteli elbise ile sosyal medyayı adeta salladı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, göğüs dekolteli son fotoğraflarıyla takipçilerinden 1 saatte 150 bini aşkın beğeni aldı.
Instagram'da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı.
Hadise internette paylaşım yaptığı dakikalarda, televizyonda da O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturuyordu.
Hadise'nin O Ses Türkiye'deki göğüs dekolteli elbisesini görenler hem Instagram'ı hem de twitter'ı yorum yağmuruna tuttu.
Haber Videosu: Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
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Benim diyet yapıp acilen 30 kilo kadar zayıflaman lazım, yakında evleneceğim, bu kilolarla büyük beden gelinlik almam gerekecek, oda normal gelinliğin iki katı daha pahalı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TV 8 kesinlikle kapatılmalı. Lütfen arkadaşlar acuna pirim vermeyinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ah bi param olsa var yaaa. . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu hadise kadin olarak olagan üstü zevkmi veriyor? Bunlar soytarinin önde gideni. Basta Acun ve yanindakiler memleketime kötü örnek olmakda üstlerine yok.Cevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
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sen çok iyi bir örneksin.5 20 Yayından Kaldır