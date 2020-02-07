Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
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Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden Hadise, yine çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye çekimlerinde giydiği dekolteli elbise ile sosyal medyayı adeta salladı.

07.02.2020 22:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:44
Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren , göğüs dekolteli son fotoğraflarıyla takipçilerinden 1 saatte 150 bini aşkın beğeni aldı.

'da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı.

Hadise internette paylaşım yaptığı dakikalarda, televizyonda da jüri koltuğunda oturuyordu.

Hadise'nin O Ses Türkiye'deki göğüs dekolteli elbisesini görenler hem Instagram'ı hem de twitter'ı yorum yağmuruna tuttu.


Haber Videosu

: Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
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HABER YORUMLARI (5)

  • SAKARYALI HATUN:
    Benim diyet yapıp acilen 30 kilo kadar zayıflaman lazım, yakında evleneceğim, bu kilolarla büyük beden gelinlik almam gerekecek, oda normal gelinliğin iki katı daha pahalı.
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  • MEMLEKETİM:
    Bu hadise kadin olarak olagan üstü zevkmi veriyor? Bunlar soytarinin önde gideni. Basta Acun ve yanindakiler memleketime kötü örnek olmakda üstlerine yok.
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