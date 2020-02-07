: Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı

07.02.2020 22:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:44

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, göğüs dekolteli son fotoğraflarıyla takipçilerinden 1 saatte 150 bini aşkın beğeni aldı.

Instagram'da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı.

Hadise internette paylaşım yaptığı dakikalarda, televizyonda da O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturuyordu.

Hadise'nin O Ses Türkiye'deki göğüs dekolteli elbisesini görenler hem Instagram'ı hem de twitter'ı yorum yağmuruna tuttu.

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