Hadise'nin Seda Sayan'la paylaştığı fotoğraftaki Beyaz Öztürk detayı herkesi güldürdü
Hadise, yıllardır jüri üyeliğini yaptığı O Ses Türkiye'nin çekimlerinde Seda Sayan'la fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaştı. Hadise'nin fotoğrafında en dikkat çeken ayrıntı ise Beyazıt Öztürk'ün bakışları oldu.
Yıllardır sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise, Seda Sayan'la çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Hadise, fotoğrafta kendilerine baktığını fark eden Beyazıt Öztürk'ü ok ile göstermeyi ihmal etmedi.
BEYAZ'IN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ
Programın kulisinden çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, Seda Sayan'la yanak yanağa vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise, fotoğraftaki Beyazıt Öztürk detayını öne çıkarmayı da ihmal etmedi. Seda Sayan ile fotoğraf çektirdiği sırada onları gören Beyazıt Öztürk'ün verdiği tepkiyi, fotoğrafın üzerine çizdiği bir ok ve gülen surat emojisi ile öne çıkaran Hadise, takipçilerini de güldürmeyi başardı.
SEDA'NIN ETEĞİNE TAKILDILAR
Üçlünün bu fotoğrafı ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan fotoğrafta Beyazıt Öztürk'ün bakışlarının yanı sıra 57 yaşındaki Seda Sayan'ın mini eteğine dikkat çekildi.
Haber Videosu: Hadise'nin Seda Sayan'la paylaştığı fotoğraftaki Beyaz Öztürk detayı herkesi güldürdü
-
hadise benim ilk aşkım, harikasın hadiseCevap Yaz Yayından Kaldır