Hadise'nin Olay Paylaşım! Kuaförü Hadise'yle Yatakta Hopladı

"O Ses Türkiye"nin jürisi şarkıcı Hadise, Instagram hesabında paylaştığı video ile görenleri hayrete düşürdü. Kuaförü ile yatakta birlikte hoplayan Hadise'ye eleştiriler yağdı.

KUAFÖRÜ HADİSE'Yİ KUCAĞINDA HOPLATTI

Şarkıcı Hadise'nin Instagram Story'den paylaştığı video'da bornozluyken kuaförü Sait Ersan'ın kucağında yatakta hopluyor. Bu paylaşım sonrası takipçilerini şaşkına uğratan hadise videoda oldukça neşeliydi. Hem sosyal medyadaki paylaşımları hem de sözleri ile gündemden düşmeyen hadise, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.