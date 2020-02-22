Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı
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Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı

Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına yenilerini ekledi. Hadise'nin derin yırtmaçlı kıyafetiyle verdiği pozlara beğeni yağdı.

22.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:24
Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf ve açıklaması olan başarılı şarkıcı , son olarak siyah derin yırtmaçlı kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, "Off to..." notuyla derin yırtmaçlı pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımlarını yoruma kapalı yapan Hadise'nin fotoğrafları kısa sürede 261 bin beğeni aldı.

KAAN YILDIRIM'LA AŞK YAŞIYOR

Birkaç gündür aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisini Hadise'nin Yıldırım'ın köpeğiyle çektirdiği pozları kalp emojisiyle paylaşmasıyla ortaya çıktı. İlişkileri hakkında açıklama yapmayan ikili, ailelerini de tanıştırdı.

İşte Hadise'nin beğeni yağmuruna tutulan pozları...


Haber Videosu

: Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı
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