Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti
Haberler » Magazin » Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti - Magazin

Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti

Ünlü şarkıcı Hadise, konserinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tercih ettiği konser kıyafeti ile hayranlarını adeta büyüleyen güzel şarkıcı paylaşımına, "Yeni yıla şarkılarımı sizinle birlikte söyleyerek girmek benim için en güzel hediye" notunu düştü.

01.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:42
Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti

Sosyal medyayı hesabını oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüleyen güzel şarkıcı , yeni yıla girerken verdiği konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Tercih ettiği konser kıyafeti ile takipçilerinden tam not alan Hadise'nin söz konusu paylaşımı 170 binin üzerinde beğeni aldı.

KIRMIZILARA BÜRÜNDÜĞÜ PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLDİ

Öte yandan Hadise, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında giyindiği kırmızı elbisesiyle çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajı ve elbisesi ile birlikte adeta kırmızılara bürünen Hadise'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.


Haber Videosu

: Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler