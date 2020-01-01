: Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti

01.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:42

Sosyal medyayı hesabını oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüleyen güzel şarkıcı Hadise, yeni yıla girerken verdiği konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Tercih ettiği konser kıyafeti ile takipçilerinden tam not alan Hadise'nin söz konusu paylaşımı 170 binin üzerinde beğeni aldı.

KIRMIZILARA BÜRÜNDÜĞÜ PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLDİ

Öte yandan Hadise, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında giyindiği kırmızı elbisesiyle çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajı ve elbisesi ile birlikte adeta kırmızılara bürünen Hadise'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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