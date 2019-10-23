Hadise doğum gününde mezdeke oynadı

23.10.2019 21:54

Ünlü şarkıcı Hadise, 34. yaşını sürpriz bir partiyle kutladı. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluşup pasta kesen ünlü popçu, geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ: İYİ Kİ VARSINIZ

Hadise doğum gününü kutlayan hayranlarına, "İyi ki varsınız, siz olmadan olmaz biliyorsunuz" deyip teşekkür etti.

MEZDEKE OYNADI

Instagram hesabından doğum günü fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Hadise, mezdeke müziği eşliğinde oynadığı anlara da yer verdi.

DEMET AKALIN İLE YAŞADIĞI POLEMİKLE KONUŞULMUŞTU

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Hadise için, "Kocası da yok milyoncukları da..." demişti.

Akalın daha sonra Hadise, "Böylesine basit bir tartışmanın içerisinde olmayacağım" açıklamasını yapınca kendisinin şaka yaptığını, "Ben şaka yapmıştım, o cevap olarak sadece 'Bekarlık sultanlıktır' dese olay kapanacaktı. Demek ki şaka anlayışımız kendisi ile aynı değilmiş"sözleriyle açıklamıştı.