Hadise'den Aslı Enver'i Kıskandıracak Murat Boz Fotoğrafı!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı Murat Boz fotoğrafıyla çok konuşuldu.

"O SENİN DEĞİL ASLI ENVER'İN MURAT'I"

Instagram hesabının hikaye bölümündenpaylaşım yapan ünlü şarkıcı Hadise, Murat Boz ile birlikte çektirdikleri fotoğrafa, "Muratım, kasları ve ben" notunu ekledi. Hadise'nin paylaşımına çok sayıda takipçisi yorum yaptı. Fotoğrafa yorum yapan Hadise'nin bir takipçisi, "O senin değil, Aslı Enver'in Murat'ı Hadise" ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Dikkat et Aslı Enver kıskanmasın" yorumunu yaptı.

"SENİNKİ GELİYOR DOĞAL DAVRAN"

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından hamak üzerinde uzandığı yazdan kalma fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise paylaşımına, "Seninki geliyor doğal davran.' dediklerinde ben!" notunu yazdı.