Hadise'den Aslı Enver'i Kıskandıracak Murat Boz Fotoğrafı!
Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yayınladığı Murat Boz fotoğrafıyla çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı Murat Boz fotoğrafıyla çok konuşuldu.
"O SENİN DEĞİL ASLI ENVER'İN MURAT'I"
Instagram hesabının hikaye bölümündenpaylaşım yapan ünlü şarkıcı Hadise, Murat Boz ile birlikte çektirdikleri fotoğrafa, "Muratım, kasları ve ben" notunu ekledi. Hadise'nin paylaşımına çok sayıda takipçisi yorum yaptı. Fotoğrafa yorum yapan Hadise'nin bir takipçisi, "O senin değil, Aslı Enver'in Murat'ı Hadise" ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Dikkat et Aslı Enver kıskanmasın" yorumunu yaptı.
"SENİNKİ GELİYOR DOĞAL DAVRAN"
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından hamak üzerinde uzandığı yazdan kalma fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise paylaşımına, "Seninki geliyor doğal davran.' dediklerinde ben!" notunu yazdı.
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atacak foto bulamamış kendini rezil etmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu rezil artistlerin haberlerinin yayınlanması yadaklanmalıdır.Cevap Yaz 34 6 Yayından Kaldır
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Hadise her defasında murat boz la arkadaş olduğunu söylüyor. Ama biliyorsun ki murat bozun bi sevgilisi var. Bu tür paylaşımlar yapmak sevgilisinin hoşuna gitmeyebilir. Ne demişler eline beline diline sahip ol.Cevap Yaz 30 3 Yayından Kaldır
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Hadise Senin için öyle şeyler yazdım ki vallahi oku çocuğun olsa düşürursün ama işte site yayınlamıyor işi gereği !Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
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Aslı bi an önce murat Boz la evlenmeye baksın. Yoksa uzatmalı sevgisiyle yine ayrılırlarCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır