Hadise, bacak dekolteli pozuyla göz kamaştırdı
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Hadise, bacak dekolteli pozuyla göz kamaştırdı

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bacak dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcı, adeta göz kamaştırdı.

28.12.2019 19:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:54
Hadise, bacak dekolteli pozuyla göz kamaştırdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı , son paylaşımıyla bir kez daha takipçilerini büyüledi.

hesabında 10,6 milyon takipçisi bulunan Hadise, bacak dekolteli pozunu "La Dolce Vita!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin söz konusu paylaşımı binlerce beğeni alırken, verdiği pozla dikkatleri yine üzerinde toplamayı başardı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ KIRMIZI ELBİSESİ TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALMIŞTI

Öte yandan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın hikayeler kısmından göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaşım yapmıştı. Paylaşımıyla dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, kulis hazırlığından görüntülerini paylaşmıştı.

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