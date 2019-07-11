Hacı Sabancı takipçisinin "Para olmasa Hacı bildiğin 124" yorumuna cevap verdi
Ünlü iş adamı Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Para olmasa Hacı bildiğin 124" yorumuna cevap verdi.
İş adamı Hacı Sabancı, takipçisinin kendisini eleştiren yorumuna esprili bir şekilde cevap verdi.
"BİR FERRARİ YAKIŞTIRMANI ALIRIM ARTIK"
Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte fotoğrafını yayınladı. Hacı Sabancı'nın bir takipçisi fotoğrafa, "Para olmasa Hacı bildiğin 124" yorumunu yaptı. Sabancı ise takipçisinin yorumuna cevap vererek, "Peki para olunca ne oluyor? Bir ferrari yakıştırmanı alırım artık." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (35)
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O KIZA SOR DEDE PARANIZ OLMASA SANA SUMUGUNU ATMAZ BIRGUN SENDE 0 SIFIRLARSIN HEP PARQSI OLANLARIN BUYUK DE BIR DERDI VARDIR ASLA MUTLU OLAMAZLARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Paran varsa dostun var. Ata sözlerimiz. Elbet saglık önce lakin ilde para varsa saglık da var.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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paran olunca ne mı oluyor yanında cekıldıgın bayanlar oluyor ıste daha ne olsun sonra haftalık ayrı ayrı resım at(al sana ferrarı):)Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Cevabı beğendim.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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defol git lan gereksiz zırto seniCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Kıskançlığın lüzumu yok. Dede parası da olsa, baba parası olsa; sonuçta zengin ve ona göre yaşıyor. Bu kişiyi eleştiren sizler; böyle kaynaklarınız olsa veya bu çocuğun yerinde olsanız; ''Parayı dedem kazandı, o zaman harcamayayım'' mı diyeceksiniz? En ucuz lokantayı, en ucuz gömleği mi arayacaksınız yoksa bu çocuğun yaşadığı hayatı mı yaşayacaksınız? Hepimiz aynı olurduk, hiç kendimizi kandırmayalım. Kıskançlığın lüzumu yok.Cevap Yaz 59 6 Yayından Kaldır
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HACI ONU BIRAK BOŞVER ŞİMDİ ÖZGE ULUSOY, A TAKIL HEM EKONOMİ KONUSUNDA İŞLERİNEDE YARDIM EDERCevap Yaz 44 10 Yayından Kaldır
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SANA TEK SOZUM KOCUM DEDE PARASIY LA BABA PARASIYLA KISNEME KENDIN NE YAPTIN AYAGINDAKI AYAKKABI DEDENIN HAYATINDA KENDIN ALIN TERIYLE BIR TERLIK PARASI KAZANDINMI ESEGI BAGIRTAN I BILIYORMUSUN ? KOCUMCevap Yaz 19 23 Yayından Kaldır
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komiktir bizim hacı küçükken de böyleydiCevap Yaz 32 5 Yayından Kaldır
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yalan degil para olmadan da olmaz haniCevap Yaz 30 1 Yayından Kaldır
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