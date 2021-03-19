Hacı Bekir Balta Camii dualarla ibadete açıldı
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Hacı Bekir Balta Camii dualarla ibadete açıldı

19.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:10
Hacı Bekir Balta Camii dualarla ibadete açıldı

Hayırsever İşadamı Nevzat Balta, rahmetli ağabeyi Hacı Bekir Balta adına Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesinde yaptırdığı Camii dualarla ibadete açıldı.

Hayırsever İşadamı Nevzat Balta, rahmetli ağabeyi Hacı Bekir Balta adına Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesinde yaptırdığı Camii dualarla ibadete açıldı.

Açılışa Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Müftüsü Mehmet Taşçi ve vatandaşlar katıldı.

Camilerin İslam medeniyetindeki önemine değinen İl Müftüsü Mehmet Taşçı, ibadethane ve camilerin İslam'ın mührü ve tapuları olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Çuhadar ise, Hayırsever Nevzat Balta'ya teşekkür ederek, "Hayırseverimiz Nevzat Balta rahmetli ağabeyi Hacı Bekir Balta adına çok güzel bir camii inşa etmiş. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah, Nevzat Balta gibi gönlü zengin hayırseverlerin sayısını artırsın, Allah hayrını kabul etsin. Adıyaman Valisi olarak şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Hayırsever Nevzat Balta kardeşimiz, inşallah önümüzdeki günlerde yıkılarak yeniden inşa edilecek olan Adıyaman merkezdeki Hoca Ömer Caminin yapımını da üstlenecek" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua sonrası Hacı Bekir Balta Caminin kurdelesi kesilerek ibadete açıldı.

500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapasiteye sahip olan Hacı Bekir Balta Camisinde ilk Cuma namazını İl Müftüsü Mehmet Taşçı kıldırdı. - ADIYAMAN

Hacı Bekir Balta Camii dualarla ibadete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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