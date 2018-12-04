Hacı Ali Konuk, Burdur'da Söyleşi Düzenledi

Burdur'da oyuncu Hacı Ali Konuk üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yeniler Kulübü tarafından desteklenen "Kariyerini Kendin Çiz" projesi kapsamında 'Hacı Ali Konuk ile Söyleşi' programı düzenledi.

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen söyleşiye TRT 1'de yayınlanan Seksenler adlı dizide Bekçi Bekir karakterini canlandıran oyuncu Hacı Ali Konuk davet edildi.

Yeniler Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Muhammet Tortumlu, programdan sonra yaptığı konuşmada, Yeniler Kulübü olarak üniversite öğrencilerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri, spor, kişisel gelişim etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Programa, üniversite öğrencileri ilgi gösterdi. Program sonunda çekiliş yapılarak şanslı katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.



Programda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Ahmet Arvasi Günel, oyuncu Hacı Ali Konuk'a hediyesini takdim etti.