Hacettepe 5 bin mezununu uğurluyor

Hacettepe Üniversitesinde eğitimlerini tamamlayan 5 bin öğrenci diplomalarını alarak mezun olacak.

Hacettepe Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada 15 fakülte, 1 konservatuvar, 2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulunu bitiren 5 bin öğrenci için 4-12 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi Açık Hava Tiyatrosu ve Sıhhiye Yerleşkesi Açık Amfi'de mezuniyet töreni yapılacağı bildirildi.

Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimini tamamlayan öğrencilerin yarın diplomalarını almasıyla başlayacak mezuniyet töreni maratonunun 12 Temmuz'da Edebiyat Fakültesi mezunlarının diplomalarını almasıyla sona ereceği aktarıldı.

Kaynak: AA