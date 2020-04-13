Habermetre, 6 Nisan - 13 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin magazin gündem değerlendirme raporunda Arda Turan, Ozan Güven, Nurgül Yeşilçay konuları 6 Nisan - 13 Nisan haftasının en çok konuşulan magazin ve kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 6 Nisan- 13 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Arda Turan, Ozan Güven, Nurgül Yeşilçaygündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Haberöetre, 6 Nisan- 13 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Arda Turan, Ozan Güven, Nurgül Yeşilçayoldu. İşte gündemi belirleyen konular: ARDA TURAN Arda Turan magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 1.840.826 rakamına ulaştı. ARDA TURAN ARDA TURAN NURGÜL YEŞİLÇAY Nurgül Yeşilçay magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 457.370 rakamına ulaştı. NURGÜL YEŞİLÇAY NURGÜL YEŞİLÇAY OZAN GÜVEN Ozan Güven magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 335.837 rakamına ulaştı. OZAN GÜVEN OZAN GÜVEN