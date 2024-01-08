Zor Ölüm - Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi oyuncuları kim? Zor Ölüm - Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi konusu, oyuncuları ve özeti

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ZOR ÖLÜM - ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York Belediye Başkan'ı Nicholas Hostetler, özel dedektif Billy Taggart'ı sadakatsiz eşi Cathleen'i takip etmesi için tutar. Fakat Billy bunun bir komplo olduğunu çok geçmeden anlayacaktır. Araştırmalarını derinleştirirken hayatını tehlikeye sokan olaylarla karşılaşacak, işi ve ailesi için kötü sonuçlar doğurabilecek tercihler yapmak zorunda kalacaktır.

Yönetmen: John Moore

Senaryo: Skip Woods, Roderick Thorp

Oyuncular: Cole Hauser, Yuliya Snigir, Jai Courtney, Mary Elizabeth Winstead, Bruce Willis

Filmin Türü: Aksiyon, Suç, Gerilim,

Orijinal Adı: A Good Day to Die Hard

Yapımcı Firma: Dune Entertainment

Yapım Yılı: 2013

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 18.02.2013