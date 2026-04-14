Ziynet Sali’den içten itiraf! Sağlık sorunlarını anlattı

Ziynet Sali’den içten itiraf! Sağlık sorunlarını anlattı
Ziynet Sali, yoğun temposunun vücudunda yarattığı etkileri ilk kez bu kadar açık anlattı. Düzensiz beslenme alışkanlıklarından migren ataklarına kadar yaşadığı sağlık sorunlarını paylaşan Sali, “Vücudum artık bana ‘yavaşla’ diyor” sözleriyle dikkat çekti. Formda görüntüsüne rağmen içten bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, yaşadığı sürecin perde arkasını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

Ziynet Sali, Yaşamdan İzler programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. CNBC-e ekranlarında yayınlanan programa konuk olan şarkıcı, beslenme düzeni ve sağlık durumuna dair samimi itiraflarda bulundu.

“ABUR CUBURU ÇOK SEVİYORUM”

Sali, sağlıklı yaşam algısının aksine abur cubur tüketmeyi sevdiğini belirterek, düzenli ana öğün alışkanlığı olmadığını söyledi. Sabah kahvaltısı yapmadığını ve gün içinde sık sık kahve tükettiğini dile getirdi.

“VÜCUDUM YAVAŞLA DİYOR”

Yoğun temposunun bedenine yansıdığını ifade eden şarkıcı, “Vücudum aslında her yerden bana ‘yavaşla’ sinyali veriyor” sözleriyle dikkat çekti. Buna rağmen duramadığını belirten Sali, yavaşladığında bir şeyleri kaçıracakmış gibi hissettiğini söyledi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE

Ocak ayından bu yana hastalıklarla mücadele ettiğini açıklayan Sali, migreninin tetiklendiğini ve vücudunun artık bu tempoya tepki verdiğini dile getirdi. Açıklamaları kısa sürede gündem olurken, hayranlarından destek mesajları geldi.

Musa Can Çayan
