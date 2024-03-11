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Ziya Kirzuk kimdir? Memleket Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Ziya Kirzuk kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Ziya Kirzuk kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Ankara Sincan Belediye Başkan adayı olan Ziya Kirzuk hakkında bilgiler merak ediliyor. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar gündemde. Ziya Kirzuk'un biyografisi ve politik kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan adayı ise Ziya Kirzuk oldu. Ziya Kirzuk kimdir? Ziya Kirzuk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ZİYA KİRZUK KİMDİR?

1977 yılında Ankara Yenimahalle'de doğmuştur.Gazi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünden mezundur.Spor uzmanıdır.Eski sporcu, Atletizm ve Hentbol antrenörü ve Atletizm hakemliği de yapmıştır.

Sırasıyla CHP Gençlik Kolları, CHP Yenimahalle Batıkent Temsilcilik Yöneticiliği, Sekreterliği ve Başkanlığı, CHP Yenimahalle İlçe Başkan yardımcılığı ve delegelik görevlerinde bulunmuştur. Spor Yöneticileri Derneği ( Kurucu Üye ), Türk Kızılay'ı Batıkent Şubesi ( Kurucu Üye ), Atatürkçü Düşünce Derneği, Tema Vakfı ve Lösev gibi sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler de almıştır. Özel sektörde yöneticilik yapmakta olup evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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