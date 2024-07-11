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Yusuf Atala kimdir, hangi dizilerde oynadı?

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Ünlü Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala, 'Ücretsiz tatil kazandınız' diyerek binlerce kişiyi dolandıran ve 50 milyon liralık vurgun yapan devre mülk dolandırıcılığı çetesinin reklam yüzü olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Atala, Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü gibi birçok popüler dizide rol almıştır.

Haziran 2024'te Yalova merkezli olarak beş ilde, "Ücretsiz tatil kazandınız" diyerek binlerce kişiyi dolandıran ve 50 milyon liralık vurgun yapan devre mülk dolandırıcılığı çetesine operasyon düzenlendi. Çetenin reklam yüzü olduğu belirlenen Yusuf Atala tutuklandı. Peki, Yusuf Atala kimdir, hangi dizilerde oynadı?

YUSUF ATALA KİMDİR?

Doğum: 1957 (67 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Yusuf Atala Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü gibi birçok dizide rol almıştır. 1981 Marmara Üniversitesi Basın Yayın Bölümü mezunudur. Kuşdili eğitim merkezinde spikerlik ve sunuculuk diksiyonu üzerine eğitmenlik yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Bükre Atala'nın babasıdır.

Osman Demir
Osman Demir
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Yaprak Dökümü Tatlı Hayat Süper Baba Tatil Dizi Televizyon Hukuk Gündem Magazin Haberler

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