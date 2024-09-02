Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yol Arkadaşım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yol Arkadaşım konusu, özeti ve Yol Arkadaşım oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yol Arkadaşım filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım konusu nedir, Yol Arkadaşım oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım özeti gibi konuları inceliyoruz.
YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Basarisiz bir ilaç mümessili olan Onur'un kurban bayramina üç gün kala üç zor hedefi vardir; Ayvalik'taki kiz arkadasinin ailesiyle tanismak, kovuldugu isini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadasi Seref'e ragmen basarmak.YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oğuzhan Koç Onur
İbrahim Büyükak Şeref
Emre Kınay Fevzi
Aslı Bekiroğlu Bahar
Eda Ece Aysun
Bahar Şahin Cemre
Muharrem Bayrak Ahmet
Toygan Avanoğlu Çapkın Doktor Kamuran
Rahşan Fırtına Nazan
Yakup Yavru Haşmet