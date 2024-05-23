YKS yerleri açıklandı mı? YKS YERLERİ 2024 SORGULAMA EKRANI! #128226

Sınav başvuruları, ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde yapılır ve sonuçlar yine ÖSYM tarafından duyurulur. Başvuru, sınav takvimi ve sonuçlar hakkında detaylı bilgi için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek gerekmektedir. Peki, YKS yerleri açıklandı mı? YKS YERLERİ 2024 SORGULAMA EKRANI!

YKS YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS NE ZAMAN?

8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM, 2024 YKS sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu.