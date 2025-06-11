YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA || ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, çıktı almak zorunlu mu?

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA || ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, çıktı almak zorunlu mu?
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YKS'ye sayılı günler kala en çok merak edilen konuların başında "YKS giriş belgesi sorgula" geliyor. Milyonlarca öğrenci, sınava nerede gireceğini öğrenmek istiyor. Peki, ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve çıktısı alınmak zorunda mı?

Adaylar, "Yks giriş belgesi sorgula" aramasıyla birlikte sınav yerlerine ve sınav günü detaylarına ulaşmayı hedefliyor. Ösym'nin resmi açıklamasına göre YKS sınav giriş belgeleri, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açıldı. Aynı zamanda, "YKS sınav giriş yerleri bugün belli olur mu?" sorusu da yoğun olarak araştırılıyor.

ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

  1. ais.osym.gov.tr adresine girin.
  2. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sisteme giriş yapın.
  3. "2024-YKS Sınav Giriş Belgesi" bölümüne tıklayın.
  4. Açılan belgeyi PDF olarak indirip yazdırın.

YKS giriş belgesi üzerinde, sınava gireceğiniz okulun adresi, sınav salonu ve sıra numarası gibi bilgiler yer alır. Ayrıca fotoğrafınız ve bazı güvenlik önlemleri de belgede mevcuttur.

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA || ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, çıktı almak zorunlu mu?

SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI ALMAK ZORUNLU MU?

Evet, sınav giriş belgesinin renkli ya da siyah beyaz çıktısını almak zorunludur. Bu belge, sınav günü giriş esnasında kontrol edilir. Ayrıca yanınızda geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, geçici kimlik belgesi ya da pasaport) bulunmalıdır.

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA || ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, çıktı almak zorunlu mu?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YKS KAÇ OTURUM?

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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