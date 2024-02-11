Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'da bulunan evinde rahatsızlandı. Bunun üzerine hastaneye kaldırılan Karakoyunlu hakkında birçok detay merak edildi ve araştırıldı. Peki, Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi!

YILMAZ KARAKOYUNLU KİMDİR?

26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yılmaz Karakoyunlu; 1955 yılında Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesini, 1959 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi'nden doktorasını aldı. 20 ve 21'inci dönem İstanbul milletvekilliği de yapan Karakoyunlu, bu dönemde Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2001 yılındaki Bülent Ecevit kabinesinde, Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü olarak TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığında sorumlu olarak görev aldı. Yılmaz Karakoyunlu, evli ve 2 çocuk sahibidir.

Karakoyunlu, siyaset hayatının yanı sıra mesleki ve edebi eserleri ile de dikkat çekmiştir. "Salkım Hanımın Taneleri" romanı ile 1989 Yunus Nadi Roman Ödülü birinciliğini kazanmıştır. Filmi de çekilen "Salkım Hanımın Taneleri" romanı, 1998 Antalya Film Festivalinde 6 dalda birincilik ödülü aldı ve yılın en iyi sinema filmi seçildi.