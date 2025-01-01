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Yılbaşı okul tatil mi, 1 Ocak Çarşamba okul yok mu 2025?

Yılbaşı okul tatil mi, 1 Ocak Çarşamba okul yok mu 2025?
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Yılbaşı okullar tatil mi, yarım gün mü? Sorusunun yanıtı, yılbaşı öncesinde milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Yılbaşı okul tatil mi, 1 Ocak Çarşamba okul yok mu?

Her sene olduğu gibi bu sene de veliler ve öğrenciler yılbaşı tatili kapsamında '1 Ocak tatil mi?' sorusunu soruyor. Peki, Yılbaşı okul tatil mi, 1 Ocak Çarşamba okul yok mu?

1 OCAK ÇARŞAMBA OKUL TATİL Mİ?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olarak sayılıyor. Bu nedenle 1 Ocak'ta okullar tatil olacak ancak 2 Ocak Perşembe normal ders saatlerine dönülecek.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)

İSTANBUL VALİLİ DUYURDU

İstanbul Valiliği, bugün resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verildiğini bildirdi.

Buna göre; 31 Aralık Salı günü okullar saat 16.00'a kadar açık olacak.

2 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Perşembe günü derslere devam edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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