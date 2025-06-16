Yaz ekranını şenlendirmeye hazırlanan yarışmanın seçmeleri hızla devam ediyor. Yarışma için başvurular, Türkiye'nin dört bir yanından yapılabiliyor ve ön eleme turlarını geçen yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselebiliyor. Peki, Yeteneksizsiniz jürisi Hande Yener kimdir? Hande Yener kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ KİM?

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı bu jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ HANDE YENER KİMDİR?

Eşi: Uğur Kulaçoğlu (e. 1990–1994)

Çocukları: Çağın Kulaçoğlu

1973 yılının Ocak ayında İstanbul'da dünyaya gelen Hande Yener baba tarafından aslen Muğla Marmaris'lidir. Boyu 1.64 cm, kilosu 55, burcu ise oğlak'tır. Yıldız Yazıcı ile Erol Özyener çiftinin kızları olan Hande Yener'in babası bir dönem profesyonel futbol oynamış 2012 yılında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.

Seslendirdiği şarkıların yanı sıra özellikle söz yazarı ve besteci kimliği ile de Türk müzik dünyasına bir çok başarılı eser kazandırmıştır.

Lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış ardından, 1990 yılında henüz 17 yaşında iken bir evlilik gerçekleştirmiş, evliliği 1994 yılında 4 sene sonra bitmiştir. Bu evliliğinden 1991 doğumu Çağın Kulaçoğlu isminde bir oğlu vardır. Oğlu Çağın Kulaçoğlu'da müzik dünyasında başarılı işlerin altına imzasını atmakta, Dj olarak kariyerini sürdürmektedir.

Bir dönem manken Ümit Cem Şenol ile evlenecekleri yönünde haberler sık sık meydana gelmiş, ancak daha sonra ayrıldıkları açıklanmıştır.

2015 yılında iş hayatına adım atan sanatçı Muğla'da Sebastian Beach Club adlı gece kulübü ve plajı işletmeye başlamıştır.