Yetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kim?

Yaz sezonunun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday olan yarışma için heyecan dorukta. Yetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor sorusu, özellikle yaz aylarında ekran başında olmak isteyen izleyicilerin odak noktası oldu. Öte yandan yarışmanın jüri koltuğunda oturacak isimler de büyük merak uyandırdı. Peki, Yetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor ve jüri üyeleri kim? Hangi kanal yayınlayacak? Başvuru süreci nasıl işliyor?

YETENEK SİZSİNİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor sorusuna verilen güncel bilgilere göre programın 2025 yaz sezonu içinde yayın hayatına başlaması bekleniyor. Resmi yayın tarihi henüz açıklanmasa da, yarışmanın Eylül ayına doğru NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor.

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kim sorusunun yanıtı ise dikkat çekici. Yeni sezonda jüri koltuğunda birbirinden tanınmış isimler yer alacak. Bunlar arasında Eda Ece, Şevval Sam, Hande Yener ve İlker Ayrık bulunuyor. Bu jüri kadrosu, yarışmaya hem sanat hem de eğlence açısından zenginlik katacak.