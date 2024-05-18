Yeni Angola Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik kimdir? Muhammet Mustafa Çelik hayatı ve biyografisi nedir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 17 Mayıs 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Angola Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Muhammet Mustafa Çelik kimdir, merak edildi. İşte, Muhammet Mustafa Çelik hayatı ve biyografisi.
Yeni Angola Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik oldu. 17 Mayıs 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Angola Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik kimdir, Muhammet Mustafa Çelik hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…
YENİ ANGOLA BÜYÜKELÇİSİ MUHAMMET MUSTAFA ÇELİK KİMDİR?
Atama kararında, "Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Muhammet Mustafa ÇELİK atanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Muhammet Mustafa Çelik hakkında bilgiler günelleniyor.
İşte kararname: