YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı!

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçları için geri sayım başladı! Sınavı geçtikten sonra sonuçları merakla bekleyen adaylar, ne zaman açıklanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. YDS sonuçları, yalnızca sınavı geçen adaylar için değil, aynı zamanda üniversite mezuniyetleri, KPSS ve diğer devlet memurluğu başvuruları gibi birçok önemli süreçte de kullanılabiliyor. Bu nedenle, YDS puanı birçok kişi için kritik bir öneme sahip. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı!

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınav sonuçları, 22 Kasım Cuma günü açıklanacak. YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçları, 2024 yılı için ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 25 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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YDS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YDS/1 sınavı başvuruları, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül, 8 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.