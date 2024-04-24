YDS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! YDS Sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM YDS 2024 sonuç sorgulama ekranı!

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) sonuçlarını bugün açıkladı. 24 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar, katılımcıların erişimine sunuldu. Peki, YDS Sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM YDS 2024 sonuç sorgulama ekranı!

YDS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) sonuçlarını bugün açıkladı. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, sınav sonuçlarına erişebilmek için katılımcıların T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanmaları gerekmektedir. Sonuçlar, 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren saat 11:00'den erişilebilir durumdadır.