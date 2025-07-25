Adayların en çok araştırdığı konuların başında "YDS ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. 2025 yılında yapılan sınavın ardından gözler Ösym'nin duyurularına çevrildi. Sonuçların açıklanacağı tarih, tercih dönemleri ve puan hesaplamaları açısından da büyük önem taşıyor. Peki, YDS ne zaman açıklanacak?

YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ösym'nin 2025 sınav takviminde de yer aldı. Takvime göre YDS/1 sonuçlarının 6 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.

YDS SOBNUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sonuç sistemi üzerinden sorgulayabilecek.