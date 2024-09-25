Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ikinci oturumu olan YDS/2 için geri sayım başladı. Adaylar, bu sınavın ne zaman yapılacağını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını büyük bir merakla araştırıyor. Özellikle akademik kariyer hedefleyenler, kamu kurumlarında görev almak isteyenler ve dil yeterliliği belgesi talep eden kuruluşlara başvuruda bulunacak olanlar için YDS oldukça önemli bir sınavdır. Peki, YDS/2 ne zaman? YDS sınav yerleri belli oldu mu?

YDS/2 NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YDS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Sınav yerleri açıklandığında, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.