YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı!

2024 yılı itibarıyla YDS/2 sınavının tarihi, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda açıklanıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada, YDS/2 başvurularının 17 Eylül tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar, YDS başvuru tarihlerini ve detaylarını araştırıyor. Peki, YDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak? YDS başvuru ekranı!

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav başvuruları, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecektir.

YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS/2 sınavının kesin tarihi açıklandığında, ÖSYM'nin resmi duyuruları ve güncellemeleri doğrultusunda hareket etmek, adayların sınav süreciyle ilgili en doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlayacaktır.

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