YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı!
YDS/2 sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve bu sınavın ikinci oturumu olan YDS/2, adayların yabancı dildeki yeterliliklerini ölçen önemli bir sınavdır. Adaylar, YDS/2 sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor.
2024 yılı itibarıyla YDS/2 sınavının tarihi, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda açıklanıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada, YDS/2 başvurularının 17 Eylül tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar, YDS başvuru tarihlerini ve detaylarını araştırıyor. Peki, YDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak? YDS başvuru ekranı!
YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınav başvuruları, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecektir.
YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
YDS/2 sınavının kesin tarihi açıklandığında, ÖSYM'nin resmi duyuruları ve güncellemeleri doğrultusunda hareket etmek, adayların sınav süreciyle ilgili en doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlayacaktır.
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