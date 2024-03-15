Yavuz Bedir kimdir? AK Parti Erzurum- Şenkaya Belediye Başkan adayı Yavuz Bedir kaç yaşında, nereli?
Yavuz Bedir kimdir? AK Parti Erzurum- Şenkaya Belediye Başkan adayı Yavuz Bedir kaç yaşında, nereli? AK Parti Erzurum - Şenkaya Belediye Başkan adayı Yavuz Bedir'in kim olduğu merak konusu oldu. Yavuz Bedir'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Şenkaya Belediye Başkan adayı Yavuz Bedir oldu. Peki, Yavuz Bedir kimdir? AK Parti Erzurum- Şenkaya Belediye Başkan adayı Yavuz Bedir kaç yaşında, nereli?
YAVUZ BEDİR KİMDİR?
- Erzurum Şenkaya Aşkar Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılından bu yana Şenkaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.
- Yavuz Bedir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Erzurum İli, Şenkaya İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Şenkaya Belediye Başkanı adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.