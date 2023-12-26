Yaşar Okuyan'ın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Eski Bakan Yaşar Okuyan'ın cenaze töreni nerede yapılacak?

Yaşar Okuyan'ın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta olacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cenaze töreni nerede yapılacağı gündeme geliyor. Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybetti. Yaşar Okuyan'ın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Eski Bakan Yaşar Okuyan'ın cenaze töreni nerede yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

YAŞAR OKUYAN'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çarşamba günü saat 14.00'te tören düzenlenecek.

Yaşar Okuyan

ESKİ BAKAN YAŞAR OKUYAN'IN CENAZE TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybetti. Dün gece saat 02.46'da hayata gözlerini yuman Okuyan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çarşamba günü saat 14.00'de tören düzenlenecek.

Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, hastanede yaptığı konuşmada, "12 gündür yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz. Böyle bir şeye hazır değildik. İyileşecek diye bekledik ama kurtaramadılar. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin de sayı sağ olsun. Yarın mecliste saat 14.00'te tören yapılacak. Arkasından da Yalova'ya nakledeceğiz. Orada aile kabristanına gömülecek" ifadelerine yer verdi.