Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 90. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 90. bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit, Halis Ağa'nın emirlerine karşı gelerek ölümle burun buruna bir çatışmaya girer ve bu süreçte, kendini ispatlama arzusuyla baş başa kalır. Ancak ailesinin müdahalesi, Ferit'i hem fiziksel hem de duygusal olarak sarsar. Seyran, Ferit'in hayatını tehlikeye atmasına karşı çıkarken, onunla arasındaki ilişkiyi yeniden sorgular. Aile içinde ipotek krizi patlak verirken, Seyran ve Suna'nın geçmişte aldığı kararların sonuçları gün yüzüne çıkar. Aile bağları ve sorumluluklar altında ezilen Ferit ve Suna arasında yaşananlar, hayatlarındaki tüm dengeleri derinden sarsacak.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını yeni sezonuyla bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

YALI ÇAPKINI 90. BÖLÜM CANLI İZLE !

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.