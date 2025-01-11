Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?

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YABANİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Neslihan'ın kafası karışmış, hastalığı giderek ilerlemiştir. Serhan tüm aileden durumu saklasa da özellikle Güven'in içine sinmiyordur bu durum. Her şeyin normal olduğuna ikna etmeye çalışıyordur Neslihan da ama aslında kendisini kaçınılmaz acı sona hazırlıyordur. Bu yüzden de son zamanlarını tüm ailesiyle ve mutlu geçirmektir niyeti. Ancak Güven baskı yapar Neslihan'a. Bir sağlık kontrolünden geçmesini ister.

YABANİ KONUSU NE?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor.

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