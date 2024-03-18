Vural Coşkun kimdir? AK Parti Kayseri- Felahiye Belediye Başkan adayı Vural Coşkun kaç yaşında, nereli?
Vural Coşkun kimdir? AK Parti Kayseri- Felahiye Belediye Başkan adayı Vural Coşkun kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı olan Vural Coşkun hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Coşkun'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Detaylar haberimizde.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri- Felahiye Belediye Başkan adayı Vural Coşkun oldu. Peki, Vural Coşkun kimdir? AK Parti Kayseri- Felahiye Belediye Başkan adayı Vural Coşkun kaç yaşında, nereli?
VURAL COŞKUN KİMDİR?
- Vural Coşkun, 12.05.1964 tarihinde Küçük Toraman'da doğdu. İlk ve ortaokulu tamamladıktan sonra Felahiye Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan, Coşkun, üniversiteye bir süre devam ettikten sonra babasının büyük çapta çiftçilik yapmasından dolayı eğitimini yarıda bıraktı ve babasıyla birlikte çalışmaya devam etti.
- 1998 yılında Felahiye'de gübre, kömür, hububat alım satımıyla esnaflığa başlayan Coşkun, her köyden ve beldeden yanına birer kişi alarak 10 kişi ile Felahiye'de Toprak Tahlil Laboratuvarını kurdu. Şu anda da faaliyette olan laboratuvar, Türkiye'nin en başarılı sonuç veren laboratuvarlarındandır.
- Felahiye Belediyesi'nin yolcu taşıma işini özelleştirme kararı aldıktan sonra ihaleyi alan Coşkun, Felahiye Turu kurdu ve köylerdeki minibüsçülük yapan kişileri, taşıma işi için Felahiye Tura kazandırdı.
- Ak Parti Felahiye İlçe Teşkilatı'nın kurulmasında katkısı olan Coşkun, 2011 ve 2012 AK Parti Siyaset Akademisi kursunu bitirerek sertifikasını aldı.
- 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Felahiye Belediye Başkanı seçildi.
- Vural Coşkun, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kayseri Felahiye Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.