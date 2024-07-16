VETERİNERLİK BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

2024 yılında tercih sürecine giren adaylar, Veterinerlik bölümünün tavan ve taban puanlarını merak ediyor. Hangi üniversitelerde bu bölümün olduğunu, bu üniversitelerdeki puan aralıklarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanları öğrenmek istiyorlar. İşte, ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanan 2024 Veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024

Veterinerlik bölümünde öğrenciler, veteriner ilaçları, cerrahi müdahaleler, hayvan beslenmesi, hastalık önleme ve hayvan sağlığıyla ilgili birçok konuda eğitim alırlar.

Mezunlar, veteriner klinikleri, çiftlikler, hayvan barınakları, veteriner ilaç firmaları, kamu sağlık kuruluşları ve araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

İşte, 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanan Veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi için tıklayınız.