Veli Arslan kimdir, nereli? Veli Arslan hayatı ve kariyeri! Veli Arslan ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı olarak gösterilen Veli Arslan'ın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Veli Arslan'ın kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Veli Arslan kimdir, nereli? Veli Arslan hayatı ve kariyeri! Veli Arslan ne mezunu?

VELİ ARSLAN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğan Veli Arslan, Tokat kökenli bir ailenin üyesidir. Meslek hayatına 1989 yılında gümrük saha elemanı olarak adım atan Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında bulunmuş ve bu süreçte 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurarak iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

İstanbul'da 1977 yılında dünyaya gelen Veli Arslan, Tokat kökenli bir ailenin ferdi olarak büyümüştür. Meslek hayatına gümrük saha elemanı olarak atılan Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve bu sürecin sonunda 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurmuştur.

Tokatlı bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında İstanbul'da doğan Veli Arslan, meslek hayatına 1989 yılında gümrük saha elemanı olarak başlamıştır. Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurarak iş dünyasındaki başarılı kariyerini inşa etmiştir.